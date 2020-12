Tras crisis económica y deteriorada salud, Julio Preciado recibe apoyo de banda El Recodo

Ciudad de México.- La tarde de ayer lunes el famoso cantante de banda, Julio Preciado, brindó una entrevista al programa De Primera Mano para hablar de su recuperación tras recibir un trasplante de riñón hace algunos meses.

Este 2020 no fue un año muy fácil para el originario del estado de Sinaloa, pues además de que su salud se vio complicada en varias ocasiones y requirió algunas hospitalizaciones, la crisis económica también tocó a su puerta.

Sin embargo, Julio explicó que unas amistadas muy especiales jamás lo soltaron de su mano y lo estuvieron apoyando monetariamente ahora que vivió esta difícil situación.

Si alguien me ha apoyado en estos últimos meses ha sido la familia Lizárraga Lizárraga, la gran familia de Banda El Recodo, en especial Poncho y Joel. No nada más en lo moral, sino en lo económico me han ayudado", explicó.