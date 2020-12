Tras ir a prisión por acoso a sus 83 años, Bill Cosby se niega a entrar a la ducha

Estados Unidos.- Desde mediados de la década de los 2010, el actor, músico, autor y comediante Bill Cosby, se ha visto envuelto en una terrible polémica, puesto que fue acusado por más de 60 víctimas por agresión sexual, por lo que en septiembre de 2018, fue sentenciado de tres a diez años de prisión .

Pero, según reportó recientemente el importante medio Daily Mail, Cosby reportó que tomó la importante decisión de no bañarse en las duchas de la prisión debido a su miedo de contagiarse de coronavirus, enfermedad que es de alto riesgo y más en personas mayores.

A partir de ahora me he negado a ducharme y he decidido lavarme en mi celda. Esta es la mejor manera de mantenerme sano y salvo”, explicó