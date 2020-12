Will Smith sorprende a fanático mexicano con inspiradora historia y todos se conmueven

Estados Unidos.- Este lunes 22 de diciembre, el actor de 52 años, Will Smith se asoció con el catcher de los Dodgers también llamado Will Smith, para sorprender a un joven fanático de la serie Snapchat del actor, la cual se llama Will From Home.

En el episodio, el actor contó la historia de Aaron Moreno, de 8 años, quien compró plantas y las vendió para obtener ganancias en un esfuerzo por ayudar a su familia durante los tiempos difíciles que atravesaron por culpa de la pandemia, pero que gracias a su lucha, logró obtener dinero suficiente para rentar un departamento, comprar un auto y traer de regreso a su hermanita desde México hacía Estados Unidos.

Durante el programa, los dos Smith sorprendieron al niño con una PlayStation 5, mercancía de Travis Scott , boletos para los Dodgers, una invitación a la práctica de bateo con el catcher y una donación de 10,000 mil dólares de Nextdoor, el cual es una sitio de ayuda comunitaria para los vecindarios. Además, de otros regalos bastante increíbles.

Así mismo, el actor se mostró bastante impresionado y orgulloso del niño, quien a pesar de llevar bastante peso sobre sus hombros, no se rindió y buscó cada vez la manera de poder ayudar a su familia. Por su parte, la familia de Aaron confesó que su película En Busqueda de La Felicidad, los inspiró a seguir adelante e inclusive mencionaron una frase de la cinta.