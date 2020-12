2020, el peor año para Pink, tras contraer Covid-19 termina en el hospital

Estados Unidos.- La famosa cantante de rock, Pink, recientemente ha revelado que este año 2020 en definitiva ha sido el peor para ella, pues además de contraer Covid-19 y enfrentar una difícil infección de estafilococos ha regresado de emergencia al hospital por haberse roto el tobillo al correr por las escaleras de su casa.

El pasado domingo 20 de diciembre la famosa interprete de Perfect, ha revelado que estaba en su casa cuando recordó la conjunción de Júpiter y Saturno, la llamada Estrella de Belén, por lo que corrió para bajar las escaleras de su hogar y salir a ver el increíble, hecho que no ocurrirá de nuevo hasta el año 2080, momento en el que resbaló y cayó terminando en el nosocomio.

Pink relató todas las tragedias a las que ha sobrevivido, como la infección por estafilococos que la aquejó, las puntadas que recibió tras cortarse con una copa de vino, superar al Covid-19 con éxito y ahora su caída por las escaleras.

¡Como si sobrevivir al Covid no fuera suficiente para este año de mie...! Bueno, me quitaron los puntos que me dejó esa copa de vino, eso salió bien. Luego me recuperé de mi primera infección por estafilococo (que contraje) sin ningún motivo", comenzó la cantante.