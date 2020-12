'El Burro' golpea a Diego di Marco en 'Hoy' y lo hace confesar si está operado

Ciudad de México.- El famoso entrenador fitness, Diego di Marco, vivió un momento verdaderamente incómodo durante su reciente visita al programa Hoy luego de que el conductor Jorge Van Rankin lo golpeara en plena emisión.

Resulta que el voluptuoso modelo y también productor regresó al matutino de Las Estrellas para presentar su sección Fit Police en la que opinó acerca de los cuerpos de Sebastián Rulli, Lele Pons y la guapa Maribel Guardia.

En esta ocasión, 'El Burro' y Andrea Escalona lo acompañaron para dar su veredicto sobre los artistas que son fit, fats o inventados.

Mientras transmitían videos de Sebastián, Van Rankin aprovechó para darle un golpe a Di Marco en los glúteos utilizando una macana de la que usan los guardias de seguridad.

Diego se mostró indignado ante el golpe que le dio 'El Burro' y le confesó que sí le dolió pues su trasero en 100 por ciento natural.

No me des que me duele, no tengo prótesis (implante)...", comentó el chico fitness y soltó una grosería al aire.