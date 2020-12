Familia de Selena Quintanilla es duramente criticada: "El papá siempre deja afuera la verdad"

Ciudad de México.- Hace unas cuantas semanas se estrenó la esperada Selena: La Serie, la cual retrata en su primera temporada el ascenso a la fama de la famosa cantante y 'Reina del Tex Mex', Selena Quintanilla, quien murió hace más de 25 años.

Desde el estreno de esta temporada, se ha desatado bastante polémica, de la cual muchas personas han opinado, pero la más reciente fue una de las que más impacto a dado, debido a que el famoso grupo texano, La Mafia, dio una fuerte opinión sobre el programa y su familia.

Fueron los miembros Oscar De la Rosa y Armando Lichtenberger, quienes dieron su más sincera opinión donde arremetieron en contra de la difunta cantante, en el programa Suelta La Sopa de la cadena Telemundo, pues aseguraron, que hay gran mentira por parte del papá.

La gente no lo sabe porque nunca se platica. El papá siempre deja afuera la verdad, la realidad, lo que es La Mafia. Él siempre nos ha tenido mucha envidia... Selena sí apreciaba lo que hacíamos y nosotros la adorábamos".

Así mismo, también mencionaron que ellos conocieron a la cantante cuando ella tenía solamente 11 años, por eso mismo aseguran que les disgusta bastante la serie, puesto que trata más de la familia de Selena que de ella.

Obviamente de eso se trata, no se trata de Selena. Ellos quieren que la gente los adore. Pero todos sabemos la verdad y la realidad cómo es el señor y muchas veces prefierio no platicar de ese señor porque me ha dejado unas experiencias".