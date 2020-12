Flor Amargo presenta a su nueva novia en Instagram al darle tierno beso en la boca

Ciudad de México.- Después de haber salido del clóset a principios de este mes de diciembre, la famosa cantante, Flor Amargo, ahora presentó a su nueva novia en redes sociales.

La artista de 32 años de edad, publicó un video en su cuenta de Instagram, donde se mostró más que enamorada de su pareja, quien también parece disfrutar de la música.

Lola, no solo es la nueva novia de Flor, sino que además es su mánager, por su parte la cantante expresó sobre la joven:

Es mi pareja y se merece que pueda decir amo a esta persona. Lolita, me dijo 'flota en el mar', me enseñó a caminar descalza otra vez, me enseñó tantas cosas y yo dije 'quiero liberarme'".