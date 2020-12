Gal Gadot confiesa si regresa a la franquicia 'Rápidos y furiosos' como 'Gisele Yashar'

Estados Unidos.- Recientemente la actriz Gal Gadot confesó que su primer papel en el cine fue dentro de la famosa saga Rápidos y Furiosos, para después incursionar como 'Wonder Woman', llegando incluso a tener su propia y exitosa franquicia en solitario.

El personaje que Gadot desempeñó fue el de 'Gisele Yashar' y su última participación fue en la película Rápidos y Furiosos 7, del año 2015 y desde entonces no ha vuelto a aparecer. Por lo que en una entrevista con MTV News, confesó si podría regresar a la saga que le dio fama.

Oh, vaya, no lo sé. No tengo ni idea. Ahora mismo no está en mi lista de tareas pendientes".