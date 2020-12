Jessica Alba presume que tuvo el corte "Rachel" mucho antes que Jennifer Aniston

Estados Unidos.- Una reciente confesión afirma que el famoso estilista Chris McMillan hizo una prueba con Jessica Alba sobre el corte de cabello "Rachel", antes de hacerlo en la actriz Jennifer Aniston, quien lo popularizó durante los 90.

Esto se debe a que en una nueva entrevista para la famosa revista Women's Health, Alba explicó que se hizo el icónico corte cuando era tan solo una preadolescente y que incluso a pesar de que fue mucho antes que el de Aniston, en ese entonces ella ya sabía que era algo especial.

Chris McMillan me hizo el corte de Friends y llegué a casa y mi cabello estaba como aquí y tenía esas capas masivas... Me estaba muriendo, estaba como, 'Dios mío, esto es tan increíble', me encantó".