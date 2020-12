La familia Kardashian sube foto que desata memes en contra Kourtney: "Terrible photoshop"

Estados Unidos.- Si hay algo que es bastante común de la familia Kardashian, es que cada año, realizan una icónica sesión de fotos la cual es parte de su exclusiva tarjeta navideña. Pero, este año, debido a la contingencia, las cosas fueron un poco diferentes.

Pues, la última fotografía de los Kardashian-Jenner no fue tan deslumbrante, pero eso no evita estar recibiendo bastante atención de los fanáticos debido a que señalan que Kourtney Kardashian parece que fue agregada a la foto con photoshop.

La imagen fue subida por Kim Kardashian la cual es del reciente viaje de la familia a Lake Tahoe, pues se grabó uno de los episodios de la última temporada del famoso programa Keeping Up With the Kardashians, por lo que eso justifica el hecho de haber viajado durante la contingencia.

Sin embargo, la polémica del viaje fue completa ignorada por los usuarios de Internet tras ver la foto, pues afirman que Kourtney si fue agregada a la imagen, por lo que las burlas y memes en redes sociales, no tardaron en manifestarse.