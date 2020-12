Lucía Méndez revela cómo fue su primera vez y confiesa que fue en la adolescencia

Ciudad de México.- La famosa cantante y actriz, Lucía Méndez, junto a Eric del Castillo, estuvieron presentes en el programa de Verónica del Castillo, el cual se transmite desde YouTube.

En dicha emisión, la artista habló cómo nunca acerca de su vida privada, pues confesó que tuvo su primera vez a muy temprana edad, en la adolescencia.

Durante el dialogo, los artistas conversaron sobre la educación conservadora, pues Eric comentó haber estado en castidad durante su juventud, por la forma en que creció con su familia católica.

Después, los tres platicaron acerca de sus primeras relaciones sexuales, por su parte Lucía confesó, que a sus 15 años se entregó a un joven italiano del que estaba enamorada.

Mi papá me tenía muy controlada y me gustaba un italiano, entonces: 'no puedes salir', 'no puedes esto'... y en una fiesta que nos vimos, Imagínate pasó, a los 15 años. Y lo bueno es que fue con amor", confesó.