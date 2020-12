"Me agarró de sorpresa": Niurka se sincera y habla de sus experiencias con otra mujer

Ciudad de México.- La famosa actriz, Niurka Marcos, es conocida por ser una mujer de mente abierta, sin embargo, dejó a más de uno sorprendido al revelar que en cierta ocasión tuvo una experiencia lésbica con otra mujer de la farándula.

En su entrevista exclusiva para el periodista de espectáculos, Edén Dorantes, la vedette cubana contó que las cosas no pasaron más allá de un intenso beso en la boca.

Tuve una experiencia lésbica porque una amiga me chupó la boca, no llegó a mayores porque estaba bien ped… pero le dije, 'no ped… no', pero viví esa experiencia de que me chupó la boca y dije, '¡wow!'", dijo Niurka.