Pascal Nadaud exhibe en 'Exatlón' pleito con Cecy Wushu y redes 'estallan'

Ciudad de México.- Las redes sociales han 'estallado' después de que el integrante del equipo azul, Pascal Nadaud, dijera en plena competencia del Exatlón que estaba en una especie de pleito con Cecy Wushu, haciendo que se convirtiera en tendencia de Twitter en cuestión de horas.

Recientemente el famoso y muy querida atleta, Pascal, al hablar sobre el regreso de Ernesto Cázares y Cecy Wushu, dijo que no le había parecido el que ella volviera, aunque no dio detalles del porque no quiere tenerla de regreso en el reality de TV Azteca.

Esto ha provocado miles de reacciones en las redes sociales, dónde han pedido que se cuente bien el "chismesito" entre los integrantes del equipo de 'Héroes'.

Cabe mencionar que además de estas declaraciones de Pascal, en redes ha circulado que el recibimiento a Wushu ha sido muy frío e incluso comenzó a correr el rumor de que tenía una mala relación con Doris del Moral y Casandra Ascencio.

Pascal: dice que tiene diferencias con Wushu y no se llevan bien.

Yo al oír que Pascal está distante de Wushu #EncuentroExatlón

