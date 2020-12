Fernando del Solar confiesa si renunció a 'Hoy' por malos tratos de Galilea y Legarreta

Ciudad de México.- El famoso conductor argentino, Fernando del Solar, de nueva cuenta volvió a hablar de su repentina salida en el programa Hoy y reconoció que decidió renunciar a este proyecto porque no existía una muy buena relación con el elenco.

El aclamado presentador asegura que se siente muy agradecido con que la fallecida productora, Magda Rodríguez, le haya dado esta oportunidad laboral ante la difícil situación que vivía tras su divorcio de Ingrid Coronado y enfrentarse al cáncer.

Sin embargo, Fernando comentó que nunca encajó con los otros conductores, Galilea Montijo, Andrea Legarreta, 'El Negro' Araiza y Jorge Van Rankin, debido a que ellos habían sido titulares del programa por años y ya estaban muy acoplados.

Desgraciadamente no logré empatizar como a mí me hubiera gustado y por eso fue que lo dejé por la paz. Después de pasar por lo que he pasado no voy a estar en ningún lugar donde no me sienta a gusto y donde no me la pase bien", añadió.