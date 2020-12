Margarita 'La Diosa de la Cumbia' revela que asiste al psiquiatra por depresión y ansiedad

Ciudad de México.- La aclamada cantante colombiana, Margarita 'La Diosa de la Cumbia', dejó sorprendidos a sus miles de admiradores y fans debido a que hace poco confesó que sufre ansiedad y depresión.

La intérprete de Que nadie sepa mi sufrir brindó una entrevista al programa Ventaneando para hablar de sus más recientes proyectos musicales, pero también para hablar de su situación mental y cómo la está superando.

Margarita contó cuál ha sido su experiencia al enfrentarse estos padecimientos durante el confinamiento por Covid-19 y mencionó que ya recibe ayuda psiquiátrica.

Tengo ansiedad y depresión, y me las estoy tratando con un psiquiatra maravilloso de Mérida. Nostros los artistas somos hipersensibles, somos 100 o mil ves más sensibles que cualquier persona que trabaja en otro ámbito", comentó.

'La Diosa de la Cumbia' manifestó que ella y decenas artistas más son víctimas de sus propias emociones, sin embargo, se mantiene con buena actitud para superar este gran reto que enfrenta a sus 60 años.

Es muy fácil deprimirnos, ponernos tristes y llorar, pero yo siempre me he dado permiso de hacer las cosas. Ahorita que estoy siendo atendida por el psiquiatra no saben qué maravilla es sentirse bien", añadió la originaria de Medellín pero nacionalizada mexicana.