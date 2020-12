Productora de 'Hoy' y su hija se tatúan en vivo en honor a Magda Rodríguez

Ciudad de México.- Durante la mañana de este jueves 24 de diciembre nuevamente se le rindió un homenaje a la fallecida productora Magda Rodríguez durante el programa Hoy pues su hermana y su sobrina se se realizaron un tatuaje en su honor.

Durante la transmisión en vivo del matutino de Las Estrellas, la productora Andrea Rodríguez y su hija Paola decidieron grabarse la inicial de Magda en el antebrazo.

La familia de Andrea Escalona comentó que ellos siempre se habían negado a realizarse cualquier tipo de tatuajes, sin embargo, tras la muerte de Rodríguez su perspectiva cambió y notaron que con uno de estos dibujos podrían tenerla plasmada en su cuerpo.

Pao confesó que ella fue quien tuvo la iniciativa de tatuarse y aunque su madre siempre se lo había negado, al saber el significado que tendría este no lo dudó ni un segundo.

Siempre me había querido tatuar y mi mamá nunca me había dejado, a mi mamá le choca, pero el otro día le dije que me quería tatuar una m y me dijo sí te dejo", comentó la joven.