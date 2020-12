Robert Downey Jr podría regresar a Marvel a pocos días de haber dicho que no lo haría

Estados Unidos.- Si hay algo que ha mantenido a los fanáticos de Marvel en profunda tristeza, es el hecho que el icónico actor, Robert Downey Jr., quien dio vida a 'IronMan' por 10 años, quedó fuera de la exitosa franquicia, tras la muerte de su personaje en Avengers: End Game.

Inclusive, varios fans han preguntado en numerosas ocasiones o han hecho teorías sobre si habría un posible regreso, a lo que el mismo Downey lo ha aclarado y señalado que su ciclo con la compañía estaba terminado y fue hace algunos días, cuando volvió a mencionar que su trabajo como 'Tony Stark', ya había llegado a su fin.

"Soy afortunado y estoy eternamente agradecido de haber terminado donde estoy", explicó Robert

Sin embargo, todo parece indicar que las cosas han cambiado un poco, debido a que según el medio We Got This Covered, el cual se ha convertido en una fuente confiable, Downey ha firmado un nuevo contrato para aparecer nuevamente en el Universo Cinematográfico de Marvel, en la serie de Ironheart.





Pero, el mismo medio señala que no se sabe con certeza si repetirá su personaje, si será como recuerdos o bien en un nuevo papel, pero tras esa noticia, muchos fanáticos se han emocionado completamente de tener de vuelta al actor, quien fue el que dio inicio a todo el universo en 2008.