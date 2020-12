William Levy emociona las redes al escribir nostálgico mensaje de Navidad

Bogotá, Colombia.- Sin duda William Levy atravesó un año difícil como todos pues uno de sus hijos es dio un tremendo susto al vivir un accidente, pero eso no fue el impedimento para desear lo mejor a quienes han estado a su lado incondicionalmente.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que el famoso decidió expresar su sentir con un nostálgico mensaje de Navidad que dejó las redes sociales completamente emocionadas, aún y cuando este se encuentra lejos de su hogar por cuestiones de trabajo.

Hoy me encuentro celebrando la Navidad lejos de casa y extrañando a los míos, pero puedo decir que me siento un hombre muy afortunado de poder estar rodeado de personas que me han brindado mucho cariño", escribió.