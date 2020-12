Orgullo LGBTQ: Famosos que salieron del clóset este 2020 y revolucionaron las redes

Ciudad de México.- La orientación sexual no debería ser un tema de conversación, sin embargo, actualmente cada vez más famosos deciden alzar la voz para celebrar de forma pública quiénes son, en un intento de instar la igualdad y reconocimiento de los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, intersexuales, queers, entre muchas otras más.

En México, el matrimonio igualitario fue reconocido hace poco menos de 10 años y la lucha por otros derechos continúa para lograr equidad para los 7.5 millones de personas LGBTQ+, un 6 por ciento de los 124 millones de habitantes. Aún queda un gran camino por recorrer, sin embargo, estos son algunos de los famosos que en este 2020 decidieron abrir su corazón y anunciaron al mundo sus preferencias.

En una entrevista que sostuvo con su hermano Eduin Caz, el cantante declaró sin miedo y pena que es homosexual. Aseguró que no sintió que fuera necesario decirlo pues sus familiares, amigos y miembros del grupo lo sabían y siempre lo apoyaron en todo momento pese a haber sentido inseguridad al principio por el ambiente de la música grupera.

Así fue como después de que comenzaran los cuestionamientos tras protagonizar un romance con un hombre en el video de la canción Enloquéceme, se sinceró con sus fanáticos y comentó que espera que en un futuro "se abra esa puerta" y no importe de quién te enamores.

En junio de este año, el cantante español anunció a través de un video en sus redes sociales que era homosexual. "Estoy aquí para contaros que soy homosexual", afirmó directamente a sus seguidores.

Pablo reveló que la razón por la que hizo esto público es que necesita "ser un poco más feliz de lo que ya era" y que también lo hizo por otras personas: "Espero que esto les haga el camino más fácil. Hay gente que no lo vive así".

El intérprete de Solamente tú reveló que afortunadamente nunca fue discriminado ni en su entorno laboral ni personal, pero sabe que esta no es la realidad de todos. Por esta razón, asegura que siempre luchará contra cualquier tipo de odio.

En enero de este 2020, el exconductor del programa matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, puso un alto a todos los rumores sobre su sexualidad y confirmó con una foto en Instagram que era gay y tenía novio, Rubén Kuri. Posteriormente, al aire comentó que estaba orgulloso y que él nunca mintió sobre quién era.

Kuri, un crítico de moda con el que Carlo llevaba saliendo desde principios del 2018, se comprometió con el presentador durante el mes del Orgullo LGBT (junio). Ambos llevan una maravillosa relación y aunque Carlo ya no está en Imagen TV, se le ha visto en Televisa y tiene un exitoso podcast llamado Muchacho Llorón.

El músico, conocido como el creador de la electrocumbia, se convirtió en junio de este año en uno de los primeros artistas del género musical regional mexicano en declararse homosexual a través de un emotivo video que publicó en su canal de YouTube.

Soy gay, y eso no cambia nada de mí. La música seguirá siendo la misma".

El mexicano confesó que empresarios y artistas del género le habían dicho que era mejor que no hablara de su sexualidad, sin embargo, decidió hablar con la verdad a sus fanáticos para ser libre y poder vivir "sin prejuicios y sin miedo".

La superestrella brasileña, quien fue coach de La Voz México en Televisa durante la séptima temporada, admitió abiertamente en una entrevista que es bisexual, sin importarle las críticas.

La cantante admitió sus preferencias sexuales luego de estrenar su video Me Gusta, con Cardi B y Myke Towers. Anitta, sin tapujos, comentó que, fiel a la letra de la canción, ella también ama a las mujeres.

Aseguró que bien puede estar con un hombre o una mujer y que defiende la libertad de elegir a la pareja.

Yo no canto nada que no haga yo misma. Yo soy abiertamente bisexual y nunca he querido hacer un espectáculo con eso", declaró.