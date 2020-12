Reina Isabel II y los escándalos de Harry, William y Andrés que golpearon su Corona este 2020

Reino Unido.- En sus casi 70 años como soberana del Reino Unido sin duda este año 2020 ha sido de los más difíciles para la Reina Isabel II, pues además de la pandemia por el Covid-19 sus nietos y sus hijos, los Príncipes Carlos, Andrés, Eduardo, William y Harry, han protagonizado varios escándalos, o estado en la boca de todos, que han golpeado con fuerza a la Corona.

Como se sabe la actual monarca británica ante el aislamiento social y el encierro que se impuso en su nación para prevenir en la medida de lo posible los contagios por coronavirus, ha tenido que cancelar eventos importantes para ella, como el Trouping The Color, y romper tradiciones de más de tres décadas, pasar Navidad en Sandringham junto a toda su familia.

Aunado a ello, Isabel II ha tenido que enfrentar, rumores y escándalos respecto al pasado y presente de sus hijos, sus nietos y sus respectivas parejas, que en está ocasión al igual que en años anteriores la mayoría lo han protagonizado el duque de Sussex y el duque de York.

Salida de Meghan Markle y el Príncipe Harry de la realeza.

El día 6 de enero, después de haber pasado agosto, septiembre, noviembre y diciembre lejos del Reino Unido por vacaciones de verano, su gira por África y vacaciones de invierno, anunciaron que dejarían de ser miembros senior de la Corona para buscar una vida independiente en Estados Unidos, sorprendiendo tanto a la Reina Isabel II como al resto de la familia y el mundo.

Reina Isabel II destituye al Príncipe Andrés de sus deberes reales.

Después de que en 2019 ‘estallara’ y creciera de manera desproporcionada el escándalo sexual en el que se vio envuelto por su amistad con Jeffrey Epstein y las acusaciones de Victoria Roberts, el Príncipe Andrés anunció en el mes de enero del 2020 que se alejaría del ojo público y sus obligaciones reales por decisión propia, aunque se dijo que la Reina Isabel II fue quién lo decidió influenciada por el Príncipe Carlos y el Príncipe William.

Príncipe William y Kate Middleton le hacen despreció a Meghan Markle y al Príncipe Harry.

Después de que anunciaran su salida de la Corona, en el mes de marzo los duques de Sussex se presentaron a la ceremonia anual de Westminster, dónde supuestamente Meghan y Harry habrían intentado un acercamiento a los duques de Cambridge y estos los habrían ignorado totalmente sin ni siquiera dirigirle la palabra y que incluso William corrió a desinfectarse la mano cuando saludó a su hermano y cuñada.

Exnovia del Príncipe Eduardo revela detalles íntimos de su relación.

La actriz de teatro, Ruthie Henshall, expareja del Príncipe Eduardo, recientemente ha dado una entrevista para I'm a Celebrity…Get Me Out of Here, en la que ha revelado detalles muy íntimos de su noviazgo con el hijo de la Reina Isabel II, contando la ocasión en la que se colaron al Palacio de Buckingham y tuvieron relaciones varias veces en diferentes habitaciones de este, causando una gran indignación entre los británicos que señalan fue una gran falta de respeto, especialmente contarlo ahora que él está casado con Sophie de Wessex, quién es de las royal más respetadas en el Reino Unido.

Príncipe Carlos y Príncipe William se contagian de Covid-19.

En el mes de marzo el Príncipe Carlos reveló que había dado positivo a Covid-19, por lo que se aisló en una de las habitaciones de su hogar, puesto que su esposo, Camila Parker Bowles, no fue contagiada por el tan temido virus.

De igual manera, el Príncipe William también padeció de coronavirus en el mes de abril, aunque no fue hasta el mes de octubre en el que decidió revelar pasó la primavera luchando por su vida, pues según informes extraoficiales, él requirió de oxígeno y se vio mucho más afectado que su padre.

Príncipe Andrés traicionaría al Príncipe Carlos y busca quitarle la Corona con la Reina Isabel II.

Según el canal de YouTube, The Talko, el Príncipe Andrés no quiere ver a su hermano mayor, el Príncipe Carlos ascendiendo al trono del Reino Unido, por lo que a sus espaldas habría ido a hablar con su madre, la Reina Isabel II para que se lo salté y le ceda la Corona a su sobrino, el Príncipe William, cuándo ya no pueda continuar como soberana por decisión propia o de salud.

Meghan Markle pierde a su segundo bebé con el Príncipe Harry.

Mediante una columna de opinión en The New York Times, Meghan Markle se ha sincerado el pasado mes de noviembre y contó que en el mes de julio del año en curso sufrió un aborto espontáneo mientras que sostenía a su primogénito, Archie, perdiendo así a su segundo hijo con el Príncipe Harry, señalando la situación como el momento más horrible de su vida.

Reina Isabel II asesinaría a Lady Di para ocultar que Carlos es gay.

La muerte de Lady Di es uno de los hechos durante el liderazgo de la Reina Isabel II que ha marcado la Corona y que más teorías ha tenido, una de ellas ha sido que la monarca de 94 años mandó a silenciar a la madre de sus nietos, el Príncipe Harry y el Príncipe William, debido a que descubrió que el Príncipe Carlos tenía preferencias hacia los hombres y quería silenciarla para que nadie más lo descubriera ya que la Princesa Diana lo había descubierto con uno de sus asistentes, o al menos eso dijo la prensa italiana.

Princesa Beatriz de York se casa en plena pandemia con Edoardo Mapelli Mozzi.

Después de que en el año 2019 anunciara que se casaría con el millonario empresario italiano, Edoardo Mapelli Mozzi, y tener que cancelar su boda con este en más de una ocasión debido a los escándalos sexuales del Príncipe Andrés, la Princesa Beatriz de York finalmente llegó al altar en plena pandemia por el Covid-19 en secreto, con el amor de su vida el pasado viernes 17 de julio del año en curso, contando con la compañía de sus abuelos, la Reina Isabel II y el Príncipe Felipe de Edimburgo, tomando las medidas de su sana distancia.

Princesa Eugenia de York y Zara Phillips, nietas de la Reina Isabel II, anuncian sus embarazos.

La Reina Isabel II este año ha recibido tanto buenas como malas noticias, siendo la llegada de dos bisnietos nuevos las que sin duda han alegrado más el corazón de la monarca de 94 años, pues su nieta Zara Tindall, hija de la Princesa Ana, se encuentra en la dulce espera de su tercer bebé con su esposo, el exjugador de rugby Mike Tindall, mientras que la hija del Príncipe Andrés, la Princesa Eugenia de York, está embarazada de su primer hijo con Jack Brooksbank.

Cabe mencionar que hasta el momento ninguno ha revelado si esperan un varón o una niña, pero las dos darían a luz hasta la primavera y verano del año 2021.