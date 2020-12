Angelique Boyer confiesa que se lanzará a la música, solo si Maluma se lo pide

Ciudad de México.- Es conocido que la bella actriz de telenovelas, Angelique Boyer, posee un indudable talento para todo lo que se ha propuesto, pues además de brillar en la televisión, lo ha sabido hacer sobre los escenarios de teatro.

Sin embargo, recientemente ha destacado una entrevista, donde se le cuestionó sobre si estaría interesada en algún momento incursionar al mundo de la música como bien lo han hecho algunas de sus compañeras artistas.

Ante esto, Boyer comentó no estar muy interesada en lanzarse como cantante, aunque aclaró a manera de broma, que solo lo haría si alguien muy famoso se lo pidiera.

Amo el escenario, el show, el espectáculo es genial, pero no, lo veo muy raro, a menos que Maluma me pida un dueto o algo así, pero si no, no, va a ser difícil", comentó Angelique.