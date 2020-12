FOTO: Esmeralda Ugalde cautiva todos en Instagram con su impactante belleza

Ciudad de México.- La bella conductora de Corazón Grupero, Esmeralda Ugalde, sorprendió a todos su seguidores de Instagram al mostrarse en una nueva fotografía que los cautivó por completo.

En su nuevo post, la también cantante y actriz se dejó ver con un buen 'outfit' deportivo, el cual le quedó a la perfección, pues como bien se conoce, ella es una apasionada por el deporte, así como la activación física.

Sin embargo, la joya de la corona fue su descomunal belleza, pues miles de sus fans elogiaron a su hermoso rostro, al igual que a su tierna mirada en los comentarios.

Me robas el aliento", "De verdad que ere única y sin igual", "Te amo, no soporto ver esos ojos dulces", "Ere el ser más bello que he visto", "No quiero nada de Navidad, con verte me basta", comentaron los internautas.