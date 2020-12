Curvy Zelma se luce con destapado 'outfit' y manda mensaje de aceptación personal

Ciudad de México.- La carismática conductora y modelo de TV Azteca, Curvy Zelma, causó sensación entre sus fanáticos de redes sociales luego de mostrar con orgullo su cuerpo en una reciente publicación.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la exparticipante del programa Survivor México compartió un par de fotografías en la que, sin pena alguna, se luce con un destapado bañador morado y aprovechó para dar un poderoso mensaje de la aceptación personal.

Reglas básicas para ponerte un bikini. Póntelo y ya. Fin de las reglas ¿Por qué pensamos tanto algo tan simple?... ¿Me veré gordita? ¿se me ve la pancita aguada?, ay no que pena mis piernotas, soy una celulitis andante y mil frases horribles son las que te dices antes de ponerte el bikini y ¿qué crees?... Estás perdiendo tiempo, no somos eternos, deja toda esa bola de inseguridades y Póntelo.