"Hay que tomar todo de donde viene": Así reacciona Pedro Fernández a las críticas

Ciudad de México.- Al igual que muchos artistas, Pedro Fernández se expone día con día a las múltiples críticas de parte de los usuarios de Internet, pero si hay algo que tiene claro es el no tomar las cosas tan a pecho pues asegura que mucha gente desea expresarse y las redes son su único escape.

En información que el conocido cantante brindó para El Heraldo de México reveló su postura a los malos comentarios que constantemente recibe pues entre todo lo malo hay internautas que lo ayudan a mejorar e incluso aprender cosas que no sabía.

Me comentan todo, mi ropa, si hago ejercicio, que si juego con el balón, mi música, mi pato llamado Rambo y más, algunos comentarios son positivos, otros no", destacó.

Aunque tiene claro que "hay un departamento dentro de las redes sociales que pasa de lo divertido a algo que ya no lo es, opiniones que quizá no agradan, pero se debe tomar todo de donde viene, pues tampoco es para pelearse, no tiene sentido".

'Pedrito' aseguró que la paciencia es una de sus mejores amigas pues hay cosas que simplemente se deben dejar fluir pues cada quien tiene su forma de pensar y aunque no conozcan del tema desean opinar, pero no debe pasar nada con la tranquilidad.