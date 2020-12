Jesse J es diagnosticada con terrible enfermedad sin cura que la deja sorda y sin caminar

Estados Unidos.- La famosa cantante que en los últimos años se ha convertido en la promesa del pop británico, Jesse J, ha confesado que ha sido diagnosticada con una terrible enfermedad para la cual no existe una cura, después de que fuera internada de emergencia en el hospital al quedar sorda y sin poder caminar.

Jesse, creadora de Price Tag, contó que el 24 de diciembre, la víspera de Navidad, despertó sintiéndose bastante mal, con fuerte dolor de oído y un pitido bastante molesto que le impedía escuchar bien, además de que no podía caminar y el mantenerse de pie sin tambalear era prácticamente imposible.

Ante esto decidió acudir al hospital, en dónde fue internada y le realizaron varios estudios que concluyeron en que es portadora del síndrome de Ménière, el cuál es una rara y terrible enfermedad que afecta el oído, causando severos mareos, que a veces impiden incluso que la persona se ponga en pie, tinnitus, presión o dolor intenso en el oído, pérdida intermitente de la audición, que en casos severos se vuelve permanente o requiere de un aparato o cirugía para corregirlo.

Esta rara condición aún no tiene cura pues no se sabe exactamente que lo provoca, pero se cree que se debe a los niveles de los líquidos en los canales del oído interno o a la mezcla de los mismos, sin embargo, hay tratamientos para controlar los síntomas y dar una vida normal a quienes la padecen.

Me desperté y sentí que estaba completamente sordo del oído derecho, no podía caminar en línea recta. Básicamente me dijeron que tenía el síndrome de Ménière. Sé que mucha gente lo padece y, de hecho, muchas personas se acercaron a mí y me dieron buenos consejos, así que me quedé en silencio. Ahora es la primera vez que puedo cantar y soportarlo. Extraño mucho cantar y estar cerca de alguien”, dijo la cantante de 32 años a sus fans por medio de su cuenta de Instagram.