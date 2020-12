Pedro Pascal recuerda la vez en la que participó en una serie fallida de 'Wonder Woman'

Estados Unidos.- Hace algunos años y antes de alcanzar la fama, el ahora reconocido actor chileno, Pedro Pascal, tuvo la oportunidad de sobresalir en otro proyecto de 'Wonder Woman', pero desafortunadamente, no vio luz verde y fue cancelado.

El proyecto se trataba de un episodio piloto de televisión sobre el personaje y que sería protagonizada por Adrianne Palicki, pero lamentablemente para la actriz y para Pascal quien brilló como el villano en Wonder Woman 1984, el proyecto no pudo ser transmitido debido a que la idea no fue aceptada.

También pensé que independiente de si el piloto era bueno o no, definitivamente sería recogido. Entonces eso cambiaría mi situación financiera significativamente, incluso si tenía media temporada antes de que se cancelara”, recordó Pedro

Sin embargo a pesar de que estaba bastante emocionado, las cosas fracasaron rotundamente para él, por lo que tuvo que buscar nuevas opciones, para poder continuar con su carrera como actor, que en ese tiempo, iba a penas despegando, por lo que no tenía muchas oportunidades como las tiene actualmente.

Así que eso cambiaría mi situación financiera de manera significante, incluso si era media temporada si la cancelaban. Pero ni siquiera fue aprobada. Volví a los procedimientos, sabes, CSI y ese tipo de cosas. Tuve un año bastante malo después de ese interés en términos de trabajos muy esporádicos”.

El episodio de la serie que iba a estrenarse en 2011, fue escrito y producido por David E. Kelley, bajo la supervisión de Warner Bros. Television y DC Entertainment y contó con la dirección de Jeffrey Reiner. Pascal iba a dar vida a 'Ed Indelicato', el cual sería un que ayudaría a 'Diana Prince'/'Wonder Woman'.