"Sucio": Miley Cyrus y el polémico mensaje para Shawn Mendes y Camila Cabello que impactó a miles

Estados Unidos.- La famosa y reconocida exestrella Disney, Miley Cyrus, ha dejado a más de uno sorprendido con el polémico comentario que recientemente le hizo a Shawn Mendes en una publicación de Camila Cabello, en el que lo tacha de "animal" y "sucio", desatando un gran furor entre sus fans.

Hace poco la pareja de cantantes, Mendes y Cabello, compartieron un TikTok en el que salen cantando justos su versión de Climb, un famoso tema que Cyrus interpreta en la película de Hanna Montana, que habla sobre las adversidades que uno se enfrenta para cumplir metas y objetivos.

Ante esto la interprete de Prisioner se mostró bastante sorprendida ante el talento de ambos y la manera en que interpretaron su canción por lo que les ofreció a la cubano americana y al canadiense realizar un "trio".

Esto rápidamente despertó los pícaros comentarios y pensamientos de fans, a lo que la polémica exesposa de Liam Hemsworth se adelantó y señaló que no hablaba de nada fuera de lo musical y antes de que cualquiera de los dos, Camila y Shawn, pudieran hacer cualquier tipo de comentario a su ofrecimiento, se adelantó diciéndole al interprete de Wonder que no mal pensara la situación.