BlackPink es uno de los grupos con más impacto y sus fanáticos enloquecen por eso

Ciudad de México.- Actualmente, uno de los géneros más escuchados es el reggaetón, puesto que incluso los máximos exponentes del mismo, se han convertido en los artistas más escuchados de este 2020, debido a que sus ritmos y letras.

Sin embargo, eso no ha impedido que algunos otras celebridades de la industria de la música sobresalgan y uno de esos casos, es el grupo de K-Pop, BlackPink, el cual desde su debut en el año 2016, ha logrado posicionarse como uno de los más populares y también de los favoritos de muchas personas.

Uno de las principales razones por las que BlackPink ha tenido este logro en tan poco tiempo, se debe a que según varios críticos, sus integrantes han revolucionado su propio genero con una imagen más atrevida y con canciones más fuertes, además de que no aparentan una imagen falsa sobre si mismas, lo que hace que algunos de sus fanáticos se sientan identificados con ellas.

Así mismo, sus ritmos, coreografías y vestuarios utilizados tanto en videos musicales como en sus conciertos, han llegado a encantar a muchos, por lo que no es ni una sorpresa que su tema How You Like That, se haya convertido y en uno de los videos más reproducidos de YouTube.