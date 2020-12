Celia Lora explota contra Alex Fernández por burlarse de la muerte de Armando Manzanero

Ciudad de México.- La reciente muerte de Armando Manzanero significó un duro golpe para miles de mexicanos, pero también para las personas que lo consideraban su amigo, como en el caso de Celia Lora, quien no dudó en defender al cantautor de las bromas de Alex Fernández.

Todo comenzó cuando el comediante publicó una carátula de Spotify en la que se lee: “This is Armando Manzanero” (Este es Armando Manzanero), dicha lista de reproducción contiene sus mejores canciones, pero él cambió el “is” (es) por “was” (era/ fue), lo que desató la furia de Celia, quien le dejó agresivos mensajes.

Oye hijito de tu pu... madre, 1.- ¿Quién eres tú para burlarte de que se murió Manzanero? ¿Quién eres? No eres nadie, él es eterno. Contesta pu... Y espero que me lo digas en la cara.”

Contesta, no quiero que conteste gente que ni al caso. Tú eres ver... ¿no? ¿Cag... quien eres no? ¿Conoces a su familia? ¿Lo conociste a él? Sácatela con una cosa bien verg... estilo Santa Martha. Más a mi favor pend... no te metas si no sabes lo que es el dolor de la familia y de las personas que lo amamos”, escribió la hija de Alex Lora.