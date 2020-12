Director de 'Your name' anuncia detalles importantes de su nueva película

Tokio, Japón.- La cadena de televisión japonesa, TV Asahi, lanzó una entrevista con el director del exitoso largometraje de Kimi no Na Wa (Your Name), Makoto Shinkai, quien habló acerca de su nuevo proyecto cinematográfico.

Durante su dialogo, el director mencionó que por el momento no puede hablar mucho a detalle de su nueva película, pero destacó algunas cosas importantes, tales como que comenzó la realización del guion a inicios de la pandemia por Covid-19.

Además, señaló que su estado de animo durante la cuarentena quedó plasmado dentro de la narrativa de su historia.

En pocas palabras, Shinkai mencionó, que la temática de su nuevo filme será sobre “lo que sucede después del final“, por lo que podría ser algo con tintes postapocalípticos.

Es una historia en la que sucede algo tan importante que el propio poder es incapaz de afectarlo. Al hacer esta película, quiero que una parte de la gente piense: 'De alguna manera nos las arreglaremos para salir adelante, ¿no?'.