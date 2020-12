Esposa de Alec Baldwin desata controversia por mentir sobre que nació en España

Estados Unidos.- El polémico actor Alec Baldwin nuevamente se encuentra en medio de una gran controversia, pero esta vez es gracias a su actual esposa, la escritora Hilaria Baldwin, quien está siendo fuertemente atacada en redes sociales por asegurar que nació en España cuando en realidad es originaria de Boston, Massachusetts en Estados Unidos.

Esto se debe a que desde hace algunos años, Hilaria había asegurado que nació en Mallorca, España y que su madre era de ascendencia española y en algunas entrevista afirmaba que viajó a estudiar la Universidad de Nueva York cuando tenía 19 años. Pero algunas acusaciones recientes en redes sociales, declaran que ella había estudiado en Estados Unidos toda su vida.

Así mismo, la periodista Tracie Morrissey, se encargó de buscar en los antepasados de la esposa del actor, descubriendo en el obituario de David L. Thomas, abuelo de la también profesora de yoga, que sus orígenes no son españoles, sino que realmente son Vermont y que el hecho de que puedan hablar en idioma español, se debe a que la familia de Hilaria realizaba varios viajes a Argentina y no a España.

Tras toda la polémica, Hilaria decidió responder en sus redes sociales asegurando que ese hecho se estaba convirtiendo en una controversia demasiado grande y pidió que la dejaran en paz. Así mismo, también señaló que no estaba fingiendo nada y que realmente pertenece a dos culturas.

Realmente no entiendo por qué esto se está convirtiendo en algo tan grande. En este punto estoy empezando a pensar que me están atacando por ser quién soy y ninguna respuesta es la respuesta correcta. Solo quiero que me dejen en paz. Déjenme en paz. No estoy haciendo nada malo siendo yo. ¿No es esa la belleza de la diversidad? No soy alguien que está fingiendo para ser otra cosa; literalmente tengo dos culturas".