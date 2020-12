Rodrigo de la Cadena fue el último en trabajar con Armando Manzanero antes de su hospitalización

Ciudad de México.- El reconocido cantante, Rodrigo de la Cadena, recientemente confesó que fue la última persona que trabajó con el ahora fallecido cantautor, Armando Manzanero, previo a su hospitalización.

En su entrevista para el programa matutino, Despierta América, el musico confesó conmovido, que trabajó con el maestro en un estudio de grabación, dos horas antes de que este fuese ingresado a la clínica donde perdió la vida.

Se veía cansado, se veía menguado, se veía con fiebre; ahora que pienso, tenía fiebre porque tenía mucho frío; sin embargo, estuvo al pie del cañón, estuvo siempre consciente en todo lo que me estaba diciendo, me estaba dirigiendo la voz… estuvo lúcido, completamente; sin embargo, me dijo 'hijo, me siento muy cansado, ya me quiero ir, no me siento bien', eso fue lo último que me dijo", declaró De la Cadena.