Tras muerte de Armando Manzanero, revelan que su hija también tiene Covid-19

Ciudad de México.- Mainca Manzanero, hija menor de Armando Manzanero, después de revelar que lamentablemente el famoso cantautor mexicano falleciera debido a complicaciones por el Covid-19, ha confesado que ella también se encuentra luchando contra el temido virus.

Después de que su hermano, Juan Pablo Manzanero, dijera que su padre murió debido a la imprudencia de viajar a Oaxaca y celebrar su cumpleaños 85 por todo lo alto, fiesta en la que su padre y más familiares se contagiaron de coronavirus, Mainca más tarde en Ventaneando confesó que sí había dado positivo.

La verdad es que los síntomas me dieron muy leves, he estado encerrada obviamente por seguridad y por precaución, pero efectivamente en cuanto mi papá salió positivo...habíamos venido de un viaje familiar que fuimos a festejar su cumpleaños a Oaxaca, al salir él positivo, todos tuvimos que hacernos la prueba, no traía muchos síntomas, traía una gripa. No pensábamos realmente que fuera el coronavirus, cuerpo cortado, malestar, pero nada más", dijo Mainca.