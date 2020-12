WEBTOON anuncia que 5 de sus comics tendrá próximamente proyectos en live-action

Seúl, Corea del Sur.- Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la plataforma de webcomics, WEBTOON, reveló que cinco de sus obras próximamente contaran con una adaptación en live-action o serie animada.

En dicho anuncio, se mencionó que timo de adaptación tendría cada serie, cabe destacar, que tres de estas ya se habían confirmado anteriormente, hace unos cuantos meses.

1.- Omniscient Reader: Es un webtoon escrito por UMI e ilustrado por Sleepy-C, es una adaptación de una historia original de sing N song. Hasta el momento, no se ha confirmado a qué formato será adaptada esta obra.

2.- Yumi’s Cells: Es un webtoon escrito e ilustrado por Donggeon Lee, Studio N ya había confirmado la producción de una adaptación para una película de animación por parte de los estudios SIDUS Animation.

3.- Nano List: Este es un webtoon creado por Songah Min, Studio N confirmó una que tendrá un proyecto de animación, el cual estará en manos del Studio Gale.

4.- Your Letter: Esta es una obra escrita e ilustrada por Hyeon A Cho, por su parte, Studio N anunció que tendrá su propia serie animada, no obstante, aun no se ha confirmado que formato tendrá, solo que los estudios LICO serán los encargados de realizarla.

5.- The Remarried Empress: Este comic fue escrito por Alphatart, mientras que Sumpul se encargo de las ilustraciones, esta es otra de las obras sin formato confirmado, no obstante, se cree que este tiene potencial de afianzarse como un proyecto live-action.