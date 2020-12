Andrea Escalona narra que festejará Navidad junto a sus compañeros del programa 'Hoy'

Ciudad de México.- La conductora Andrea Escalona, durante la apertura del Magdatón, habló de cómo festejará Navidad, tras el sensible fallecimiento de su madre, la exproductora de Hoy, Magda Rodríguez.

En su mensaje la también actriz mencionó que al principio no tenía planea de celebrar, sin embargo después tuvo la idea de ir a Acapulco, pues a sus progenitora le encantaba el mar.

Cabe mencionar que no lo hará sola pues estará acompañada de su tía Andrea Rodríguez, así como de sus compañeras de matutino, quienes estarán de su lado en estos tristes momentos.

Este año yo quería hacer el Grinch, tenía esa firme intención de no celebrar nada, no hay nada que celebrar, de saltarme la Navidad. Galilea me dijo, ‘Escalona, ¿qué van a hacer (en Navidad)?. Le dije, ‘Esta vez yo me salto la Navidad’. Me dijo, ‘Vas a ir a Acapulco, vas a ir en Navidad y Año Nuevo’. Dije, ‘Está bien’”, finalizó.