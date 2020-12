Andrés García cuenta que casi asesina a un hombre por defender a su esposa

Ciudad de México.- El famoso actor, Andrés García, sorprendió al revelar a De Primera Mano, que en una ocasión casi mató a un hombre que le hizo un comentario sobre el cuerpo de su entonces esposa.

Según contó el artista, en la década de los 80, cuando se encontraba casado con la actriz, Sonia Infante, él estaba muy mal de salud, pues sufrió de una terrible fiebre mientras iban de viaje en coche.

Yo lo oí y me bajé, le puse una ching… y eso que era un negro grandote, entonces ella tuvo que quitarme, me arañó la cara, me dijo 'lo estás matando Andrés déjalo' y no lo soltaba yo, 'soy yo, soy Sonia, suéltalo' él ya estaba desmayado", contó Andrés.