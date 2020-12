Ari Telch cuenta que descubrió su trastorno bipolar al sufrir terrible delirio

Ciudad de México.- La bipolaridad es un trastorno que afecta a miles de personas en el mundo, el actor de teatro y telenovelas, Ari Telch, es conocido por sufrir de este padecimiento.

En su reciente entrevista para el programa de televisión, Qué Chulada, contó como fue que descubrió esto mientras estaba en Brasil, donde sufrió de un ataque de delirios.

Lee también: Adiós Javier Alatorre: Tras 20 años en TV Azteca, famoso conductor regresa a 'Hechos'

Tenía la sospecha de que tenía una enfermedad bipolar, de pronto tuvimos que ir a pagar algo aun banco, me dijeron que estaba a tres cuadras, te juro que había caminado 9 y no encontraba el mugroso banco y no se para ningún taxi, entonces me encuentro un billete de 500 pesos, después me encuentro a alguien que me los pidió, al dar la vuelta se para un taxi dije 'ay dios tengo bipolaridad, esto es un delirio'", dijo Ari.