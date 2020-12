Cristina Eustace confiesa si permitirá que su hijo conviva con su padre Esteban Loaiza

Ciudad de México.- La cantante Cristiana Eustace, quien tuvo un hijo con Esteban Loaiza, mediante una entrevista para el portal de espectáculos TV Notas reveló si más adelante permitirá que el menor conviva con su padre.

Cabe mencionar que ella actualmente se ha mantenido alejada del público debido a la crisis sanitaria, pues ha querido evitar un contagio, por lo que se puso en confinamiento.

Podría interesarte: Adiós Chapoy: Tras 23 años en TV Azteca, 'vetan' a Bisogno de 'Ventaneando' por fuerte razón

Ahorita ha sido muy fácil porque su papá está en time out (ríe), se portó mal, entonces está en time out, pero fíjate que hace poquito me encontré una pelota firmada por Fernando Valenzuela y por Esteban y se la mostré a mi hijo, le dije, mira hijo, está pelota está firmada por grandes beisbolistas, entre ellos está tu papá", dijo.

A pesar de que su padre está en la cárcel, ella afirma que lo mantiene al tanto a su hijo, pues no puede estar con él y no se le puede obligar, al mencionar que no hay resentimiento.

Lee también: Adiós Javier Alatorre: Tras 20 años en TV Azteca, famoso conductor regresa a 'Hechos'

Por el momento, se encuentra presentando su nuevo proyecto donde rendirán tributo a la carrera de Ricardo Montaner, el cual hizo en colaboración con su amigo Mel Díaz, quien además es su socio y publirrelacionista.

Fuente: TV Notas