Daniel Radcliffe de 'Harry Potter' decepciona a sus fanáticos por hacer fuerte comentario

Estados Unidos.- Recientemente el actor Daniel Radcliffe conocido por participar en la saga Harry Potter rompió el corazón de sus fanáticos tras hacer una fuerte revelación con respecto a un tema que ha sido previamente comentado.

Esto se debe a que el actor respondió por qué no estaba interesado en tener redes sociales mientras estaba presente en En el episodio final de temporada de Hot One, donde mencionó que no tiene una razón para hacerlo.

Me encantaría decir que hay algún tipo de intelectual, bueno, una razón para esto... Porque consideré tener un Twitter y sé al cien por cien que, si lo hiciera, todos se despertarían con historias como Dan Radcliffe se pelea con una persona al azar en Twitter”, confesó

Así mismo, comentó que cuando era más joven solía buscar cosas sobre él en internet y los comentarios que recibía le parecían un poco crueles y le llegaban a afectar bastante.

Cuando era más joven, ya no gracias a Dios, me gustaba buscar comentarios sobre mí en Internet y leer cosas así. Es una locura y una cosa mala. Y para mí, como Twitter y todo se siente como una extensión de eso”.

Sin embargo, también comentó que dolía buscar cosas buenas o positivas sobre él y afirma que lo consideraba algo satisfactorio e incluso afirmó que llegó a pensar de que hacer eso era bastante saludable para el.

A menos que quiera ir a leer todas las cosas buenas sobre mí, que también se siente como otra cosa saludable que hacer".

Fuentes: E! Online