Diego Verdaguer rompe el silencio y confiesa que Amanda Miguel le sacó sus cosas a la calle

Ciudad de México.- El cantante Diego Verdaguer, mediante una entrevista para el periódico El Universal, declaró que su esposa Amanda Miguel, le sacó sus cosas a la calle, tras su forzosa separación, debido a la pendemia.

Y es que la pareja se distanció por más de seis meses, y apenas el mes de octubre, los cantantes volvieron a reunirse, al protagonizar un emotivo reencuentro.

Amanda se fue a vivir a Los Ángeles, con el fin de ayudar a su hija Ana Victoria, quien hace un año contrajo matrimonio, por lo que fue a organizar su casa, mientras que Diego estaba en Argentina.

Es todo un rollo que hicieron juntas, yo me enteraba por el teléfono, pero Amanda me decía: ‘estas cosas tuyas ya las voy a sacar’ ¡Ahora sí que me sacó las cosas a la calle!", contó Verdaguer.

Sin ningún ataque, la argentina le decía a su marido que es lo que quería que tirara pues se dedicaron a hacer una limpieza del garaje, con el fin de traer cosas nuevas.

¡Ni me consultó! Me sacaba las cosas y me decía por teléfono: ‘ya no las vas a usar’. Tenía una motoneta Vespa que estaba en el garaje y me enteré que Ana Victoria se la regaló al jardinero y yo de: '¡mi motoneta!'", finalizó.