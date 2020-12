Dulce sale a aclarar el malentendido que tuvo con María José tras opinar de su música

Ciudad de México.- La cantante Dulce, provocó gran revuelo con sus declaraciones luego que confesara que María José solo le hacía recordar a sus colegas Rocío Banquells y María del Sol al escuchar su disco de covers.

Tras este comentario, los rumores al respecto de que la intérprete de “Heridas” no estaba de acuerdo con que la ex integrante de Kabah se sumara al proyecto GranDiosas crecieron, y por este motivo, la artista de 65 años de edad rompió el silencio.

Estoy encantadísima, dije claro que sí, encantada siempre que sea una persona talentosa como ella, soy la persona más feliz, pero lo que dije es que ella comenzó su carrera (como solista) haciendo covers de las canciones de mis amigas y entonces comenté que hizo bonitos covers pero me quedo con los de mis amigas porque los viví”, dijo en entrevista.

Al preguntarle sobre si Hugo Mejuto, productor del proyecto, le llamó la atención por sus afirmaciones, Dulce aclaró: “sí, me dijo ‘podrían malinterpretar’, pero aquí estoy con mucho gusto para aclarar, pero una persona que tiene una mente abierta sabe lo que dije”.

Sobre el rumor de que la cantante de 44 años de edad se había quejado con Mejuto por esta situación, Dulce replicó: “¿se quejó? Yo que sé que lo que hace ella… no dije nada que la ofendiera, lo único que dije es que me quedo con las versiones de mis amigas”.

Finalmente, al preguntarle si lo que le molestó es que María José no haya grabado un tema de ella, la artista se defendió diciendo: “yo no sé nada de eso… ni siquiera he pensado en una cosa así, por qué no cantaron de José José o por qué no cantaron mías o por qué no cantaron de Rocío Dúrcal, no sé”.

Fuente: Agencia México