Karen Espriu, esposa de Gerardo Quiroz, narra que no pude ser madre

Ciudad de México.- El productor Gerardo Quiroz y la actriz Karen Espriu, han pasado malos momentos debido a la crisis sanitaria, pues han tenido que vender algunas pertenencias para salir adelante.

Cabe mencionar que no es el único problema, pues días recientes descubrieron que no podían tener hijos, algo que decidieron confesar mediante una entrevista.

La verdad nos encantaría, pero yo no puedo; descubrimos que tengo miomas y éstos no me permiten embarazarme", dijo.