A pocos días de poder conocer a su hijo, Karenka es recibida con un baby shower sorpresa

Ciudad de México.- La cantante cubana Karenka, fue sorprendida por parte de su esposo y su madre, quienes le organizaron un baby shower sorpresa, pues se encuentra a pocos días de dar a luz.

La temática del festejo fue del mar, el cual duró poco más de seis horas, con poco afluencia y con las debidas medidas de higienes, todo para que la pareja la pasara muy bien.

Mi mamá y Kubilay me dieron la sorpresa y estuvo increíble. Ya tengo 34 semanas de embarazo y cada vez se acerca más el día en que por fin tendré a mi bebé en brazos, muero de ganas por conocerlo y arrullarlo", dijo.

Por su parte, Karenka se mostró ansiosa, por conocer a sus bebé pues ya cuenta con 34 semanas, falta esperar muy poco tiempo para verlo por primera vez.

Pensé que no iba a tener ninguno por la pandemia, pero mi gente se encargó de hacer mi sueño realidad. Me fascinó que todos se divirtieran jugando, y ser la protagonista del festejo... fue algo nuestro y lo disfruté al máximo porque me lo organizaron con el corazón", mencionó.