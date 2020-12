¿Se va de 'Exatlón'? Carolina llora tras ser señalada de 'traicionera' por los 'Titanes'

Ciudad de México.- Una de las participantes de Exatlón México no se encuentra en uno de los mejores momentos deportivos dentro del reality, pues rompió en llanto tras recibir críticas.

Carolina Mendoza ha sido el último refuerzo de la emisión de TV Azteca, quien entró para formar parte del equipo de 'Titanes', sin embargo, parece que los resultados para ella en la competencia no han sido del todo favorables, situación que ha causado algunos conflictos.

Te puede interesar: Adiós Chapoy: Tras 23 años en TV Azteca, 'vetan' a Bisogno de 'Ventaneando' por fuerte razón

Durante una competencia, Ana Lago, Heliud Pulido y Mati Álvarez enfrentaron a Carolina por a actitud que estaba tomando y en especial por ir con los contrincantes en lugar de estar con su equipo.

Mientras estaban en la fortaleza, los atletas de 'Titanes' confrontaron a Caro al decirle que no se ha acoplado al equipo, que la sienten lejos y que debe apoyarse con ellos. Zudy le mencionó que no estaba bien que fuera a contarle a los 'Héroes' los problemas, pues con ellos debía tratar de arreglar las cosas.

Lee también: "Ya empaquen mis cosas": Tras 20 años en Televisa, Galilea Montijo anuncia su 'salida' de 'Hoy' en vivo

Mendoza por su parte tomó la palabra al decir que le pareció que cuando no da sus puntos se molestan y que siente que hasta a veces piensa que no quieren que pase, pues señaló que Pato Araujo le decía que se fuera al doctor por decir que se sentía mal y así no daría puntos a los azules.

En cámaras, Caro mencionó que nunca en su vida se había sentido así, que no podía incluirse a un grupo y que ahorita siente que no pertenece a ellos, además destacó que no confía en la mitad de sus compañeros.

Fuente: Exatlón México