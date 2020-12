Solo y 'hundido' en vicios: Rafael Amaya revela su infierno tras dejar 'El Señor de los Cielos'

Ciudad de México.- Luego de haberse revelado que estaba internado en una clínica de rehabilitación, el actor de El Señor de los Cielos, Rafael Amaya, rompió el silencio sobre su lucha contra las adicciones en una entrevista exclusiva para People en Español.

El sonorense desapareció meses antes de que a finales del 2019 concluyeran las grabaciones de la séptima temporada de la exitosa narcoserie, de Amaya no se supo más. Se especuló bastante sobre su salud y ahora, el actor que interpretó a 'Aurelio Casillas', cuenta el infierno que vivió al hundirse en adicciones.

El histrión reveló que se dejó crecer la barba y usaba gorras para no ser reconocido y pasó meses escondido entre la gente en Europa y Centro y Suramérica.

Estuve mucho tiempo solo, haciéndole mucho daño a mis seres queridos, a mis amigos, a mis compañeros y al público también (...) Me aislé por muchos temas psicológicos, personales, temas de familia, de trabajo, mucha inseguridad. Había perdido la paz interior. Estaba volando sin ningún rumbo. Me sentía solo", dijo Amaya.

El actor abandonó las redes sociales sin dejar rastro y no le contestaba las llamadas ni siquiera a sus amigos o familiares para que no lo encontraran. Cayó en las garras de las drogas y los excesos. Confesó que hace 8 meses tocó fondo.

El sonorense reveló que "se dejó llevar por el alcohol y banalidades". Arrepentido, aseguró que "estaba cegado por el manto oscuro de la drogadicción" y que "las drogas son la muerte", por lo que quiere enviar un mensaje positivo al contar su historia.

El actor fue rescatado por su hermana, su mánager y su compadre, el cantante Roberto Tapia. Una vez que lograron hacer que Amaya fuera a Sinaloa, lograron evadir a la prensa recorriendo la carretera por horas. Una vez allí, lo internaron en la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez.

Amaya reveló que hubo un momento en el que se arrepentía de haber sido actor, pero ahora que puede ver claras las cosas, está listo para regresar a la pantalla chica.

Estaba pidiendo a gritos que me ayudaran (...) me sentía muy solo. Sentía que había perdido todo, incluso sentía que mi vida no valía, que había sido un error haber sido actor".

Finalmente, reveló que está soltero pero abierto al amor y que su rehabilitación, la cual empezó hace cuatro meses en Culiacán, Sinaloa, terminó pero que sabe que será "de por vida".

Estoy muy agradecido, contento. Tengo la fe en mis manos, siento una tranquilidad como nunca la había sentido y la rehabilitación es para quien quiere (...) No tengo nada que esconder, no le tengo miedo a nada. Ya subí, bajé, me caí, me volví a levantar", mencionó.