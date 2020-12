A sus 21 años, Christian Nodal causa furor por dejar a un lado ¿a Belinda?

Ciudad de México.- El famoso cantante de regional mexicano que durante la última edición de La Voz inició una relación con Belinda, logró sorprender en redes sociales hasta el punto de causar furor entre propios y extraños.

A través de su cuenta de Instagram es donde Christian Nodal reveló fotografías quitándose lo que le quitaba paso y no lo ayudaba a lucir como un joven de apenas 21 años, y no, no se trata de su pareja, sino de su barba.

Aquí les va mi foto afeitándome", destacó en el post.

Mientras que agregó que se trata de una buena causa en la que ayudara a personas con cáncer para sus tratamientos, volviéndose esto la admiración de sus fans y algunos otros internautas.

Y justo después de realizada esta publicación sus seguidores, usuarios de Internet, amigos y familia, no se hicieron esperar para aparecer en los comentarios para aplaudir este admirante acto.

