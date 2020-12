"Tengo mucho dolor": Actriz de Televisa sería sometida a delicada cirugía por terrible razón

Ciudad de México.- Alejandra Espinoza, famosa actriz de Televisa y querida conductora, recientemente ha revelado en un en vivo de Instagram que recientemente comenzó a sentir "mucho dolor" en su busto derecho, por lo que posiblemente tendría que ser sometida a una delicada cirugía en esa área por una terrible razón.

Me tuve que estar haciendo unos exámenes porque estaba teniendo mucho dolor en el seno derecho, entonces me asusté un poquito en realidad. Se me estaba poniendo como muy duro, muy raro. En fin, tuve que ir al doctor [y] me tuve que ir a hacer unos exámenes", detalló.

La exreina de belleza señaló que al inicio se sintió algo asustada debido a que en su familia existe el historial de cáncer de mama, por lo que por un momento pensó que eso iba a arrojar los resultados, pero por fortuna esa no fue la razón de sus dolores.

Obviamente por el historial que tenemos en la familia con mi hermana sí me daba como que miedito porque a mi hermana le dio cáncer de mama muy joven, a los 38 años, entonces obviamente sí a mí me da un poquito de miedo, tengo 33 años, pero igual esto no perdona", aseveró la presentadora.

Alejandra finalizó con su explicación señalando que su padre la revisó y solo se trata de un encapsulamiento en su busto derecho, el cuál puedo ser tratado con medicamento, pero deberá hacerse más estudios ya que también podría requerir de una intervención quirurjica.

Pero parece que sí se me está encapsulando el seno derecho, entonces, no sé, tengo que ir a hacerme otros exámenes a ver qué pasa. Parece, todavía tengo que esperar a que me lleguen unos resultados, que me voy a tener que operar", concluyó.

Fuente: People Español