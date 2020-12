Tras 18 años en TV Azteca e irse a Televisa, exacadémica hace dolorosa revelación en 'VLA'

Ciudad de México.- La exalumna de La Academia, Antonia Salazar mejor conocida como 'Toñita', abrió su corazón y reveló para el matutino Venga la Alegría una difícil confesión de su pasado luego de haberse cambiado a Televisa.

La cantante, a quien el público conoció en el reality musical de TV Azteca en el 2002, ha causado polémica durante los años después del programa por sus constantes peleas con la exacadémica Myriam Montemayor, con quien hasta la fecha mantiene una rivalidad.

Lee también: Adiós Javier Alatorre: Tras 20 años en TV Azteca, famoso conductor regresa a 'Hechos'

Toñita reveló que uno de los capítulos más fuertes que vivió en su niñez fue el acoso sexual de parte de un adulto a los 13 años cuando ella trabajaba en Ciudad de México y su madre estaba en su natal Veracruz.

La exacadémica cree que por haber tenido un físico bastante desarrollado a su edad, tuvo que lidiar con el acoso de los hombres,

Yo recuerdo que me gritaban 'qué rica mamacita' y yo tenía 10 años. Como toda mujer yo creo que sí pasé por acoso. Trabajaba en un lugar y pasaba, me tocaba. Yo tenía 13 años".

Podría interesarte: Adiós Chapoy: Tras 23 años en TV Azteca, 'vetan' a Bisogno de 'Ventaneando' por fuerte razón

Toñita confesó que el depredador sexual tenía 30 años al momento de la agresión: "Él sí era consciente pero yo a mi corta edad no maquilaba tanto digamos".

yo ME vestía como niño. Era un niño casi casi. Pensaban que era del otro lado porque usaba ropa muy masculina. Cuando tienes pompa de toda la vida causa que te digan cosas fuertes. Yo me volteaba y se las mentaba. Los que me decían eso se daban cuenta que era una niña".