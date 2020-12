Tras golpear a reportero y ser demandado, Eduardo Yáñez opina del caso de Eleazar Gómez

Ciudad de México.- Eduardo Yáñez, quien en algunas ocasiones su comportamiento lo ha encasillado como un hombre violento, se sinceró sobre sus relaciones de pareja al ser cuestionado sobre si los casos de furia que ha enfrentado con determinados reporteros también lo ha experimentado con alguna expareja.

Conjuntamente, Eduardo aseguró que una persona no puede ni debe comportarse de la misma manera durante sus distintas relaciones sentimentales.

Lo mismo cuando vas de una pareja a otra, pretenderás ser mejor con la siguiente que con la anterior, para no cometer los errores que cometiste antes , etc.”.

Y para dejar en claro que no ha vivido alguna experiencia de violencia con sus novias, el artista subrayó:

Con esto no estoy hablando de mí, estoy hablando en general, y yo, a mí… me ha ido muy bien con todas mis parejas, y me han dado mucha felicidad, y estoy muy agradecido con cada una de ellas”.