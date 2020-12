Tras renunciar a Televisa y drástico cambio, Alexa Lozano llega a 'Hoy' y anuncia su regreso

Ciudad de México.- Alexa Lozano, exintegrante de Fandango, recientemente ha llegado al programa Hoy mostrando un drástico cambio con la increíble noticia que después de haber renunciado a La Voz México y salir de Televisa, muy pronto regresará a los escenarios con el extinto grupo de los 80 tras 30 años de haber separado.

Lozano en los 80 inicio su carrera musical junto a Fandongo, después al ser disuelto en los 90 se integró a Timbiriche, que también se disolvió en la primer década de los 2000, tras esto continuó con su carrera de manera independiente, pero ahora ha revelado que volverán.

Cabe mencionar que Lozano en el año 2017 fue una destaca participante de La Voz México, cuándo aún era parte de Televisa, pero a casi nada de la final decidió dejar su lugar para cederlo a su compañera María Elisa, pues sentía que ella ya había tenido su momento de fama.

Tengo el honor y el privilegio de haber pertenecido a dos de los grupos de pop más importantes de México, Fandango con sus 'Autos, moda y rock and roll' (…) Y después tengo el grandísimo honor de haber pertenecido a una de las bandas más importantes de México que es el grupo Timbiriche con su 'Muriendo Lento'. Es un privilegio estar aquí pero este sueño de estar aquí, no me corresponde a mi sino a ti Maria Elisa", dijo Alexa.